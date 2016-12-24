Ремонт дороги по улице Усыскина в Рузаевке на контроле Народного фронта

На прямую линию Президента России в декабре прошлого года поступило обращение от жителей Рузаевки с просьбой помочь решить проблему с дорогой по улице Усыскина. Представители Народного фронта в РМ решили ознакомиться с ситуацией на месте.

— Я живу здесь с 2006 года – и все это время на улице нет дороги, - рассказывает местный житель Василий. - За эти годы мы много раз обращались в местную администрацию, но хорошая дорога у нас так и не появилась. Несколько раз сами пытались засыпать ямы щебнем, но это все временная мера. Сколько нам надо еще ждать?

Жители поделились с представителями Народного фронта фотографиями их улицы в летний период. По словам людей, после дождя здесь вообще сложно пройти – сплошные ямы и лужи. Хотя именно по этой дороге люди ходят в магазин и добираются до остановки общественного транспорта.

Народный фронт в РМ взял ситуацию с дорогой на улице Усыскина в Рузаевке под контроль. Уже направлены обращения в администрацию района.

Общественники отмечают, что контроль за решением обращения, полученного с прямой линии Президента РФ, будет снят только после достижения нужного результата.