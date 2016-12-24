Глава Мордовии провел заседание наблюдательного совета регионального отделения общества «Знание»

10 февраля в Доме Республики состоялось заседание наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание.



Председателем наблюдательного совета является Глава Мордовии Артём Здунов. Открывая заседание, он отметил важность работы просветительского общества для воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической правды, получения достоверных знаний.



Напомним, региональное отделение общества было открыто в марте 2021 года, за это время в республике проведено множество просветительских проектов, форумов, марафонов.



«2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, - сказал Артём Здунов. - В нашей республике дополнительно пройдут мероприятия в рамках Года исторической памяти. К тому же мы ведем подготовку к 80-летию Великой Победы. В рамках регионального оргкомитета «Победа» нам предстоит большая работа с отделением общества «Знание». У нас сформирован пул лекторов общества – это 329 человек. За год количество новых лекторов увеличилось на 65%».



Наши лекторы активно участвуют во всероссийских мероприятиях и конкурсах. Ректор Мордовского государственного университета имени. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко претендует на просветительскую награду «Знание. Премия» в номинации «За просветительскую деятельность в университете». А совсем недавно в Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». В числе 70 победителей - представитель Мордовии Виктор Сотков.



Глава республики выразил слова благодарности руководству Российского общества «Знание» за очень плодотворное сотрудничество.



Директор департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Александр Борисов отметил хорошую работу регионального отделения, а также рост доверия общества как к главной просветительской площадке страны.



«Каждый из регионов имеет свою специфику. Мы относимся к ней с большим уважением и стараемся ее учитывать, - сказал он. - Прошло около трех лет, как по инициативе Президента страны началась перезагрузка общества «Знание». Нам удалось вернуть организации статус главной просветительской организации страны, какой она была в советское время. Мы этим статусом дорожим и чувствуем за него огромную ответственность. Провели более 80 тысяч выступлений в онлайн-формате с охватом около 4 млн очной аудитории. Показатели Мордовии в этом направлении тоже постоянно растут – проведено более тысячи лекций с охватом 34 тысячи человек. Это существенные показатели, которые достигнуты благодаря расширению лекторского совета и работе наблюдательного совета. Мы благодарны руководству региона, что вы отнеслись к этому с большим вниманием. Мы это высоко ценим и понимаем, что высокие результаты достигнуты благодаря командной работе. В Мордовии, на базе МГПУ им. Евсевьева, существует Дом знания – по последним показателям, это наиболее эффективный Дом знания в нашей стране. По количеству охваченной аудитории он безусловный лидер. В реализации конкурса родительских инициатив, который по поручению Президента мы реализовали в прошлом году, республике тоже есть чем гордиться – Мордовия стала безусловным лидером по количеству проектов-победителей и абсолютным лидером по объему полученного финансирования».



Артём Здунов отметил важность патриотической тематики и специальной военной операции.



Председатель Мордовского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор МГПУ имени М.Е. Евсевьева Марина Антонова рассказала об основных направлениях работы, поблагодарила Главу Мордовии за личное участие в проектах общества «Знание».



На заседании выступили министр образования РМ Елена Солдатова и председатель Госкомитета по делам молодёжи РМ Анастасия Гришнева.



Также на заседании наблюдательного совета состоялось вручение наград, в том числе были отмечены лучшие лекторы-просветители Республики Мордовия.