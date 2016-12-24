В Мордовии открылась регистрация на участие в региональном проекте «Герои среди СВОих»

«Это начало очень большого пути!»
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Сегодня в пресс-центре РМ состоялся брифинг, посвященный стартовавшей в республике программе «Герои среди СВОих», инициированной Главой Мордовии Артёмом Здуновым. На брифинге спикеры объявили о начале регистрации в программе и обсудили возникшие у первых участников вопросы.
Спикерами мероприятия стали заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева, заместитель Председателя Государственного Собрания РМ Наталья Долматова, а также ветеран СВО Сергей Пронькин.
«Участвовать в конкурсе проекта «Герои среди СВОих» может любой боец, как действующий, так и ветеран специальной военной операции», - уточнила Елена Семелева.
Рассмотрение заявки на участие в конкурсе подразумевает несколько этапов. Предусмотрен вариант «облегченной» анкеты для тех, кто находится в зоне СВО. Для бойцов также будет доступен дистанционный формат прохождения ряда этапов.
Чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт проекта и выбрать раздел «Оставить заявку». Затем создать личный профиль, заполнить анкету, указать сферу профессиональной принадлежности, пройти тестирование и написать краткое эссе. При успешном прохождении каждого из этапов в личном кабинете будут открываться новые разделы.
Проект состоит из трех частей: подача заявки, конкурсный отбор, прохождение обучения и стажировки с наставниками.
Ветеран специальной военной операции Сергей Пронькин уже оставил заявку на участие. Он отметил, что заполнение анкеты не вызывает сложностей, главное - иметь стабильное подключение к интернету и немного времени.
Программа «Герои среди СВОих» предлагает возможность профессиональной переподготовки и трудоустройства на предприятиях республики, а также в органах государственной власти.
Наталья Долматова добавила, что в первые часы с начала регистрации поступило 49 анкет.
«Это свидетельствует о востребованности программы для тех ребят, кто вернулся к мирной жизни, и тех, кто скоро вернется. Социальная адаптация, профессиональное самосовершенствование и поиск себя на новом этапе жизни очень важны - для этого и была запущена столь значимая и важная региональная программа», - отметила вице-спикер парламента.
Регистрация на программу открыта с 10 февраля, а первая обучающая сессия начнется 1 июля.
Программа «Герои среди СВОих» призвана поддержать военнослужащих, кто воевал и сейчас сражается на передовой, и помочь им адаптироваться к мирной жизни. Она станет важным шагом в формировании будущего Мордовии, предоставит возможность фронтовикам активно участвовать в жизни региона.
Актуальная информация о проекте «Герои среди СВОих» доступна на площадках:
Сайт: https://geroi.e-mordovia.ru/
Телеграмм: https://t.me/geroisvomordovii.
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