В Мордовии открылась регистрация на участие в региональном проекте «Герои среди СВОих»

Сегодня в пресс-центре РМ состоялся брифинг, посвященный стартовавшей в республике программе «Герои среди СВОих», инициированной Главой Мордовии Артёмом Здуновым. На брифинге спикеры объявили о начале регистрации в программе и обсудили возникшие у первых участников вопросы.

Спикерами мероприятия стали заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Елена Семелева, заместитель Председателя Государственного Собрания РМ Наталья Долматова, а также ветеран СВО Сергей Пронькин.

«Участвовать в конкурсе проекта «Герои среди СВОих» может любой боец, как действующий, так и ветеран специальной военной операции», - уточнила Елена Семелева.

Рассмотрение заявки на участие в конкурсе подразумевает несколько этапов. Предусмотрен вариант «облегченной» анкеты для тех, кто находится в зоне СВО. Для бойцов также будет доступен дистанционный формат прохождения ряда этапов.

Чтобы подать заявку, необходимо перейти на сайт проекта и выбрать раздел «Оставить заявку». Затем создать личный профиль, заполнить анкету, указать сферу профессиональной принадлежности, пройти тестирование и написать краткое эссе. При успешном прохождении каждого из этапов в личном кабинете будут открываться новые разделы.

Проект состоит из трех частей: подача заявки, конкурсный отбор, прохождение обучения и стажировки с наставниками.

Ветеран специальной военной операции Сергей Пронькин уже оставил заявку на участие. Он отметил, что заполнение анкеты не вызывает сложностей, главное - иметь стабильное подключение к интернету и немного времени.

Программа «Герои среди СВОих» предлагает возможность профессиональной переподготовки и трудоустройства на предприятиях республики, а также в органах государственной власти.

Наталья Долматова добавила, что в первые часы с начала регистрации поступило 49 анкет.

«Это свидетельствует о востребованности программы для тех ребят, кто вернулся к мирной жизни, и тех, кто скоро вернется. Социальная адаптация, профессиональное самосовершенствование и поиск себя на новом этапе жизни очень важны - для этого и была запущена столь значимая и важная региональная программа», - отметила вице-спикер парламента.

Регистрация на программу открыта с 10 февраля, а первая обучающая сессия начнется 1 июля.

Программа «Герои среди СВОих» призвана поддержать военнослужащих, кто воевал и сейчас сражается на передовой, и помочь им адаптироваться к мирной жизни. Она станет важным шагом в формировании будущего Мордовии, предоставит возможность фронтовикам активно участвовать в жизни региона.

Актуальная информация о проекте «Герои среди СВОих» доступна на площадках:

Сайт: https://geroi.e-mordovia.ru/

Телеграмм: https://t.me/geroisvomordovii.