В Доме Республики обсудили развитие поискового движения Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов 10 февраля провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, ответственным секретарем Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой. Обсуждалась деятельность поисковых отрядов республики и реализация проектов по увековечению памяти защитников Отечества.

Артём Здунов отметил, что в республике хорошо налажена работа поискового движения – действует 87 поисковых отрядов. «Ребят активно привлекаем к проведению крупных мероприятий, показываем широким массам, чем занимаются поисковики. Большое значение для родственников участников Великой Отечественной войны имеет увековечивание памяти их близких», - сказал руководитель региона.

Глава Мордовии отметил, что в 2023 году ушел из жизни основатель и бессменный руководитель региональной поисковой организации Николай Андреевич Кручинкин, но дело его продолжает жить.

Существенная работа в Мордовии проводится по созданию «Книги памяти» – это важный документ, который помогает заниматься воспитательной работой. При поддержке Совета Федерации РФ и по поручению Президента страны в детских оздоровительных лагерях региона проводятся профильные патриотические смены.

«Многие наши поисковики влились в ряды участников специальной военной операции. На мой взгляд, это лучшая воспитательная работа и пример для подрастающего поколения», - отметил Артём Здунов.

Елена Цунаева поделилась воспоминаниями о совместной работе с Николаем Кручинкиным, отметила важность наследия, которое он оставил для поискового движения России и Мордовии.

«Знаю, как деятельность движения поставлена в республике. И за это – только слова благодарности! – подчеркнула Елена Цунаева. - Полевая поисковая работа – это значительная часть большой работы по увековечиванию памяти. Не случайно один из первых законов Российской Федерации касался именно этого направления – это позиция государства в отношении защитников Отечества».

В ходе встречи речь шла о роли субъектов в этой сфере, важности увековечивания памяти тружеников тыла времен ВОВ, участников СВО, просветительской работе. Елена Цунаева положительно оценила деятельность «Республиканского гражданско-патриотического центра молодежи», налаженную в регионе систему поддержки тружеников тыла и сохранения традиций.

Стороны обсудили также подготовительную работу в преддверии мероприятий, приуроченных к 80-летию Дня Победы.

Глава Мордовии пригласил Елену Цунаеву принять участие в открытии мемориального комплекса «Сурский рубеж», возведение которого ведется в Большеберезниковском районе республики совместно с Российским военно-историческим обществом.