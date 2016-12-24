Глава Мордовии поздравил с Днем российской науки ученых МГУ им. Н.П. Огарева

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который учрежден в нашей стране в 1999 году. Именно в этот день в 1724 году Петр I издал указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге. В преддверии этого праздника в Мордовском госуниверситете им. Н.П. Огарева прошло мероприятие, приуроченное к Дню российской науки. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Открывая торжественное заседание, руководитель республики отметил, что без науки, и без людей, которые посвящают этому жизнь, не будет никакого развития.

«Благодаря научным знаниям, исследованиям и открытиям мы решили множество проблем – в народном хозяйстве, просто житейских, увеличилась продолжительность жизни, за счет технологичности и механизации сельского хозяйства мы победили голод. Человечество идет семимильными шагами во всех направлениях жизни, - подчеркнул Артём Здунов. – Люди, которые занимаются наукой каждый день, движутся к открытиям – это счастливые люди!»

Глава Мордовии отметил также важную роль МГУ в передаче и преумножении знаний, в продвижении российской и мировой науки.

«Желаю университету реализовать планы по наращиванию и кооперации связей с промышленностью. Уже есть прекрасные результаты, но к 2030 году мы поставили амбициозные задачи. Только вместе, только рядом!» - подытожил руководитель региона.

Ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко обратился к коллегам: «Спасибо всем за очередной год, в котором мы достигли многих важных прикладных результатов. Они имеют ценность для граждан страны, для ее экономики, для жителей нашей республики. Желаю всем нам, чтобы были новые открытия, наш коллектив этого заслужил, у нас большой потенциал».

Он также поблагодарил руководство республики за доверие в решении сложных и интересных задач: «Мы будем добиваться их качественного исполнения!»

В ходе мероприятия были подведены итоги конкурса «Человек года – 2024». Он призван поддержать образовательную, научную и внеучебную деятельность профессорско-преподавательского состава. Профессор кафедры социологии и социальной работы историко-социологического института Татьяна Дадаева, получившая награду в номинации «Медиаличность», заверила: «Мы – на верном пути и готовы к новым достижениям на благо нашего университета, нашей республики и во имя общей российской победы».

Университет большое внимание уделяет вовлечению молодежи в науку, активно работают два молодежные лаборатории. Представители молодежной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» представили гостям свои научные наработки в формате химического шоу.

Было отмечено, что текущий год объявлен в Мордовском госуниверситете годом Михаила Бахтина. С докладом, посвященном деятельности этого видного ученого, выступила профессор кафедры русского языка как иностранного, заместитель директора Центра М.М. Бахтина Светлана Дубровская.