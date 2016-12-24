Лектор из Мордовии стал одним из победителей конкурса Российского общества «Знание»

Проектный директор АНО «Центр поддержки и защиты детства», кандидат филологических наук, автор более 20 научных статей Виктор Сотков вошел в число 70 лучших лекторов страны в конкурсе от Российского общества «Знание». Награду ему вручил Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор состоялась 5 февраля в Национальном центре «Россия» в Москве. Всего в конкурсе принимало участие более 19 000 человек, в финал вышло 140 спикеров.

В ходе финальных конкурсных испытаний претенденты на победу прочитали авторские лекции почетному жюри конкурса. По итогам заключительного этапа были определены лучшие просветители. Каждый из них получит грант на продвижение своего просветительского контента.