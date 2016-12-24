Валентина Матвиенко - на праздновании 95-летия Мордовской автономии: «Ваша земля - уникальный край»

31 января в Республиканском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии.

К этой праздничной дате в РДК был развернут интерактивный выставочный проект «Мордовия - 95! Территория развития». На первом этаже разместилась выставка уникальных документов из фондов Государственного архива Республики Мордовия, выставка раритетных экспонатов времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции из фондов Мемориального музея военного и трудового подвига и Мордовского республиканского краеведческого музея имени И. Д. Воронина, выставка портретов участников СВО.

На втором этаже яркой палитрой, потрясающей воображение, раскинулась выставка этно-коллекций костюма и украшений.

Торжественное мероприятие началось с театрализованного спектакля с участием деятелей культуры и искусства, ведущих творческих коллективов Мордовской государственной филармонии и актеров государственных театров Мордовии. В прологе нашла отражение история основания Мордовской автономии, национальная культура мордовского народа и события наших дней. Участниками спектакля стали ветераны СВО, которые заняли свои места в зале под аплодисменты зрителей.

Поздравляя жителей Мордовии, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала: «Ваша земля – уникальный край с древними обычаями, самобытной культурной и подлинным братством всех проживающих здесь народов. Мордовия и Россия вместе на протяжении уже более тысячи лет. Это свидетельство того, что наша страна буквально с первых лет своей истории была и остаётся многонациональным, многоконфессиональным государством. В этом наша великая, непобедимая сила. Обычаи, культура, верования наших народов сосуществуют в мире, согласии и гармонии, дополняя и обогащая друг друга».

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что во все времена народ Мордовии участвовал в защите и развитии российской государственности. Многие из ее жителей навеки вписали свои имена в историческую летопись Отечества. В их числе - святой покровитель Мордовии, прославленный адмирал Фёдор Ушаков, выдающийся скульптор Степан Эрьзя, Герой Советского Союза, военный лётчик Михаил Девятаев.

«Мордовия славится не только своей богатой историей, но и достижениями сегодняшнего дня. Это и выполнение гособоронзаказа, и развитие инновационного производства и интеллектуальной собственности, и формирование благоприятного инвестиционного климата», - отметила Председатель СФ.

По ее словам, предметом особой гордости являются успехи региона в сельском хозяйстве. Бренд «Сделано в Мордовии» – это гарантия высокого качества.

Валентина Матвиенко напомнила, что наступивший год ознаменован празднованием важнейшей исторической даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны уроженцы республики - мокшане, эрзяне, русские, татары – плечом к плечу с представителями других народов Советского Союза боролись с фашистскими оккупантами. Сегодня их наследники – участники специальной военной операции – самоотверженно отстаивают суверенитет и безопасность России.

«Тысячи жителей республики помогают бойцам: доставляют гуманитарные грузы, изготавливают маскировочные сети и другое необходимое снаряжение.Такое единство – главный залог нашей Победы, которая, как и 80 лет назад, обязательно будет за нами, - сказала Председатель СФ. - Уверена, что с вашей сплочённостью и патриотизмом Республику Мордовия и всю нашу большую Россию ждут новые достижения и успехи», - подчеркнула она.

Валентина Матвиенко вручила награды Совета Федерации. Почетным знаком СФ «За заслуги в развитии парламентаризма» награжден Глава Мордовии Артем Здунов, председатель Комитета Государственного Собрания РМ по законодательству и законности Валерий Алехин. Также награды верхней палаты парламента вручены депутату Государственного Собрания региона Сергею Агееву, председателю Совета депутатов Рузаевского муниципального района Вячеславу Марчкову, депутату Совета депутатов городского округа Саранск, директору Лицея № 25 г. Саранска Ольге Падеровой.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сказал: «Мордовский народ – это гостеприимные, активные, добрые и творческие люди. Ваш регион – образец межнационального и межконфессионального согласия! У Мордовии есть все необходимые ресурсы для создания благоприятных условий для нынешних и будущих поколений».

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса орденом Дружбы награжден президент группы компаний «Талина» Виктор Бирюков.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждены Эдуард и Светлана Ховатовы из Чамзинского района.

За заслуги в области пищевой промышленности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор Сыродельного комбината «Ичалковский» Николай Киреев.

За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присвоено главе Старошайговского района Геннадию Мухину.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден артист Государственного русского драматического театра Республики Мордовия Сергей Адушкин.

Руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Васильев поздравил жителей республики и отметил работу команды главы региона. «Мне посчастливилось работать с Артемом Алексеевичем и его коллегами, которые сегодня трудятся в Мордовии. Его назначение на должность руководителя республики, я думаю, связано с его работой в Татарстане и Дагестане - мы старались там работать по совести, по-честному, по справедливости, люди это видели. Сегодня в стране формируется новая элита. Как представитель партии отмечу, что в 2024 году «Единая Россия»включила в свои списки на выборы 380 участников СВО, из них 308 стали депутатами различных уровней. Это наш золотой фонд. Мы обязательно победим! Успехов Мордовии!» - сказал он.

Благодарностью руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации отмечены председатель Наблюдательного совета АО «Агрофирма «Октябрьская» Иван Андин, председатель Совета директоров группы компаний «Оптикэнерго» Эвир Боксимер, заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Наталья Долматова.

Благодарность Ассамблеи народов России объявлена председателю Межрегиональной общественной организации мордовского народа Юрию Мишанину.

Глава Мордовии Артём Здунов сказал: «Спасибо, что этот день мы проводим вместе! Он для нас очень символичен и важен! Нам всегда надо чем-то гордиться, люди так устроены: мы должны испытывать гордость за своих родителей, детей, братьев, сестер, за ветеранов и участников СВО, за свой народ, экономику, за свои прорывные проекты. Мы можем похвастаться этим и сегодня, в 95 лет Мордовской автономии! У нашего народа, который является частью величайшего русского народа, огромное будущее. Давайте и дальше хранить наши языки, культуру, традиции, чтобы будущие поколения гордились нами».

Указом Главы Республики Мордовия орденом Славы Республики Мордовия II степени награжден скульптор Николай Филатов.

Орденом Славы Республики Мордовия III степени награжден заслуженный юрист Российской Федерации, прокурор Республики Мордовия с 1990 по 2000 годы Павел Сенькин.

За выдающиеся заслуги перед республикой звание «Почетный гражданин Республики Мордовия» присвоено заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, автору музыки Государственного гимна Республики Мордовия Нине Кошелевой. В честь Почетного гражданина Республики Мордовия прозвучал Государственный гимн Республики Мордовия.

Почетное звание «Народный врач Республики Мордовия» присвоено врачу акушеру-гинекологу Мордовской республиканской центральной клинической больницы Фаине Магдеевой.

Почетное звание «Народный учитель Республики Мордовия» присвоено учителю русского языка и литературы Большеелховской средней общеобразовательной школы Лямбирского района Тамаре Разумовой.

Слова поздравлений прозвучали также от губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.