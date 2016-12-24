Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием

Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи – один из важнейших культурных центров Поволжья, это бренд Мордовии. Ежегодно его посещают более 120 тысяч гостей. Здесь хранятся уникальные собрания. Но главное сокровище – работы гениального скульптора, мордовского самородка Степана Эрьзи, «русского Родена», «Микеланджело с берегов Волги». В мероприятии, приуроченном к 65-летию музея, приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, сенатор РФ, председатель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тултаев, заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова, сотрудники и ветераны музея.

В своем поздравлении Глава республики отметил, что главное достояние музея – это люди: опытные сотрудники и уже достаточно профессиональное подрастающее поколение. Ежегодно они организуют не менее 40 выставок.

«Нет ни одной делегации, которая приезжала бы в Мордовию и не посетила бы музей – все знают и помнят его. Это наша жемчужина! – сказал Артём Здунов. – В следующем году мы будем праздновать 150-летие со дня рождения Степана Дмитриевича Эрьзи. Тот факт, что он назвал себя именем своего народа, говорит о многом – он посвятил себя ему! Он завещал, чтобы его скульптуры хранились на родине, служили людям – это поступок человека с большой буквы, героя нашего времени!» Предстоящие юбилейные мероприятия будут проводиться совместно с Русским музеем и Третьяковской галереей, где также хранятся работы мастера. Руководитель региона поздравил музей и пожелал творческого и Божьего вдохновения его коллективу.

Пётр Тултаев отметил, что музей не просто центр культуры Поволжья, а часть мирового культурного музейного пространства. Многие выставки были не просто гордостью республики, а художественным открытием мирового уровня. «За современным имиджем музея Эрьзи - громаднейшая многогранная работа множества людей, которые стояли у истоков образования и на протяжении 65 лет способствовали созданию мордовской школы изобразительных искусств. Вы олицетворяете нашу Родину, часть которой - наша Мордовия», - подчеркнул он.

В этот праздничный день сотрудникам музея вручили высокие награды. В своем ответном слове старший научный сотрудник выставочно-экспозиционного отдела музея Елена Голышенкова поделилась: «Музей – это моя жизнь! Это храм – он формирует и одухотворяет человеческие жизни, хранит культурный код России. Это мост между прошлым и будущим, который служит передаче духовных ценностей от поколения к поколению. Музей – это любовь к Родине, России и Мордовии».

Директор музея Людмила Нарбекова поблагодарила Главу Мордовии за большое внимание и помощь. «Вы всегда с нами, вы продвигаете и рекомендуете нас на высоком федеральном уровне! Ответственность велика!» – отметила руководитель музея. Она также обратилась к коллективу: «Мы - одна большая команда и семья с огромным опытом, у вас всегда горят глаза. Мы верой и правдой служим нашему музею и родной республике».

Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес ветеранов. От Главы Мордовии им были вручены цветы.

Свои видеопоздравления музею направили гости, которые в разное время побывали здесь лично: певец Дмитрий Маликов, ведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский и многие другие.

После торжественной церемонии Артём Здунов и гости музея осмотрели выставку «Мой Музей. Моя Мордовия», приуроченную к юбилейной дате. Сотрудники собрали в экспозиции предметы живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, фотографии, документы и видеохронику.