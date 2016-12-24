Глава Мордовии: «Потенциал у Чамзинского района огромный»

22 января Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе отчетной сессии совета депутатов Чамзинского муниципального района. В ходе заседания были подведены итоги работы администрации района в прошлом году, поставлены задачи на текущий период. В сессии приняли участие члены кабинета министров и депутаты Госсобрания РМ.

С основным докладом выступил глава Чамзинского района Андрей Сазанов. Было отмечено, что доходы консолидированного бюджета района составили почти 2 млрд рублей, в том числе собственные доходы – 449 млн рублей.

Значительная работа проведена по внесению данных о границах населенных пунктов и территориальных зон в госреестр. По темпам этой работы район занимает шестое место в республике. Задача – полностью завершить внесение данных до конца 2025 года.

Среди районов региона Чамзинский занимает второе место по выпуску валовой продукции сельского хозяйства и продукции перерабатывающих предприятий, первое – по производству скота и птицы.

В районе растет средняя заработная плата – на 28% по сравнению с прошлым годом, сохраняется крайне низкий уровень безработицы.

За минувший год в экономику района привлечено около 6,5 млрд рублей инвестиций – это проекты ООО «Мечта», ООО «КомбиС», АО «ЛАТО», АО «Агро-Атяшево», АО «Мордовцемент». Создано 353 новых рабочих места.

Активное участие район принимает и в реализации нацпроектов. По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроен парк в р.п. Чамзинка, в текущем году по программе комплексного развития сельских территорий продолжится его оснащение.

Также в рамках госпрограммы КРСТ в прошлом году построено две дороги общей протяженностью 3,7 км и водопровод, начато строительство канализационного коллектора и реконструкция Дома культуры «Цементник». Во всех школах района созданы Точки роста, открыт Молодежный центр.

Андрей Сазанов поблагодарил руководителя республики за всестороннюю поддержку инициатив района.

О работе «Птицефабрики «Чамзинская» рассказал генеральный директор Артемий Сиушов. На предприятии работают 2200 человек, по сравнению с прошлым годом средняя заработная плата выросли на 30 %. Свою продукцию завод экспортирует в шесть стран мира. В текущем году компания планирует увеличить производительность труда на 10 %.

Администратор волонтерского движения «Вместе мы сможем всё» Людмила Шувалова рассказала о работе, которую ведут добровольцы района по оказанию помощи участникам СВО. Она поблагодарила всех земляков за сбор гуманитарной помощи, промышленников и бизнес-сообщество – за материальную поддержку, школы и детские сады – за письма бойцам.

Большая работа проводится с семьями участников СВО, решаются проблемные вопросы. Было собрано и отправлено в зону СВО 35 грузов гуманитарной помощи. «Вместе мы сможем всё, и победа будет за нами!» - сказала она.

Директор местного Молодежного центра Ольга Петякина поблагодарила Главу Мордовии за поддержку молодежи, отметив, что на развитие молодежной среды района уже привлечено более 1 млн рублей грантовых средств.

Подводя итоги работы муниципальной власти в 2024 году, Артём Здунов остановился на важнейших моментах. Район хорошо сработал по поступлениям налоговых и неналоговых доходов – это почти 143 %, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, снижается уровень муниципального долга, районом выполняются условия соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

«Потенциал у вас огромный, в районе продолжается реализация крупных инвестпроектов, главное – грамотно выстроить финансово-хозяйственную деятельность», - сказал руководитель региона.

Важный источник доходов – инвентаризация объектов недвижимости. С апреля 2022 года количество ранее учтенных объектов недвижимости, не имеющих правообладателя, уменьшилось на 5300 объектов (это 42%).

Глава Мордовии подчеркнул необходимость развития жилищного строительства и комплексного освоения территорий, модернизации ЖКХ, активизации работы по догазификации.

В прошлом году выполнен неплохой объем дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – объектов было всего 7, но их протяженность почти 27 км (в прошлом году – 13 км).

Важно продолжить обновление социальной инфраструктуры. Завершен капремонт поликлиники в поселке Комсомольский, который велся больше трех лет. Укрепили материально-техническую базу Комсомольской ЦРБ, обновили оборудование.

В районе нуждаются в ремонте восемь школ. На 2026 год удалось включить в план капремонта четыре – это Больше-Маресевская средняя общеобразовательная школа, Апраксинская средняя общеобразовательная школа, Комсомольская СОШ №3, Чамзинская СОШ №2.

«Все это стало возможным благодаря поддержке нашего Президента! Благодарю всех за оказание помощи военнослужащим и их семьям. Консолидация в этом вопросе бизнеса, государства и общества обязательно даст результат», - подчеркнул Артём Здунов.