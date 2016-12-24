Артём Здунов встретился с заместителем руководителя Росмолодежи Денисом Ашировым

Глава Мордовии Артём Здунов 18 января провел рабочую встречу с заместителем руководителя Росмолодежи Денисом Ашировым. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.



Глава республики поблагодарил руководство Росмолодежи за внимание к регионам и реализацию программы «Регион для молодых», благодаря которой обновляются учреждения молодежной политики.



«Мы видим, как новая инфраструктура влияет на настроение молодых людей. В нашем обновленном Доме молодежи жизнь постоянно бурлит. В этом году мы отремонтируем молодежные центры в Чамзинском и Дубенском районах. Спасибо за эту программу», - сказал Артём Здунов.



Денис Аширов отметил, что республика работает очень активно. «Мордовия три года подряд не проигрывает в конкурсе Росмолодежи. Это говорит о профессионализме, с которым подготовлены ваши заявки, и о том, что работа идет в команде», - сказал он.



На встрече обсудили направления молодежной политики в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». В том числе речь шла о предстоящем праздновании 80-летия Победы, развитии поискового движения, волонтерской деятельности. Добровольцы республики вовлечены в активную работу по оказанию помощи семьям участников СВО, принимают участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.



Также на встрече обсудили вопросы проведения в республике мероприятий федерального уровня. В Мордовии есть вся необходимая для этого инфраструктура. В частности, Денис Аширов предложил республике стать одной из площадкой всероссийского проекта патриотического воспитания «Без срока давности».



Артём Здунов подтвердил, что республика много раз становилась местом проведения всероссийских и международных мероприятий: «Опыт у нас большой, не подведем».