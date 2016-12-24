В Доме Республики обсудили безопасность нахождения людей на водных объектах в зимний период

На еженедельном оперативном совещании у Главы Мордовии 18 января обсудили безопасность нахождения людей на водных объектах в зимний период, в частности, в предстоящую Крещенскую ночь. Артём Здунов дал ряд важных поручений по этой теме.

В республике, исходя из сложившихся погодных условий (продолжительной оттепели), организовано 56 купелей для омовений. Три из них – в Саранске. Буквально накануне из соображений безопасности нахождения на льду четыре точки были исключены из запланированного списка. Было отмечено, что на всех объектах будут дежурить спасательные бригады и медики, семь бригад скорой помощи.

Глава Мордовии обратился к главам муниципальных образований с поручением лично контролировать ситуацию в местах купаний: «Будьте предельно внимательны, чтобы мы никого не потеряли этой ночью. Особенно в несанкционированных для этого местах. Морозов не предвидится, поэтому нужно обеспечить полный контроль».

Особое внимание было уделено теме нахождения на зимних водоемах рыбаков. По данным Госкомитета по ГО и ЧС Мордовии и главного управления МЧС России по РМ – в зимний период на воде гибнут в основном рыбаки. На спасение любителей зимней рыбалки привлекаются огромные силы и средства спасательных служб.

«Для человека это – развлечение, а для государства его спасение – огромные деньги! - подчеркнул Глава Мордовии. - Это жизнь и здоровье людей! Будем вести профилактическую работу, что за своей жизнью надо следить, в первую очередь, самому. Родственники потом нам спасибо скажут. Ведь многие выходят на тонкий лед даже в алкогольном опьянении в полном обмундировании с риском погибнуть. Выписывайте штрафы, привлекайте к административной ответственности нарушителей».

Госкомитету по ГО и ЧС Мордовии и муниципалитетам было поручено проработать этот вопрос и взять его на жесткий контроль.