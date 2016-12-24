В Саранске 16-летний юноша перечислил «интимным» мошенникам заработанные на каникулах деньги

В саранский отдел полиции обратился 38-летний отец юного любителя «клубнички». Его 16-летний сын в поисках сексуальных приключений нарвался на аферистов, действующих под вывеской интимной конторы.

По информации МВД по РМ, юноша рассказал, что на одном из сайтов обнаружил объявление об оказании интимных услуг. Заинтересовавшись предложением, он написал администратору группы и дальнейшее общение продолжалось уже в мессенджере.

Клиенту пояснили, что встреча с девушкой может состояться только после перечисления предоплаты в 5 тысяч рублей. Парень заплатил нужную сумму со своей банковской карты, где у него хранились заработанные во время летних каникул деньги.

В дальнейшем под различными надуманными предлогами мошенники выманили у него еще 35 тысяч рублей, ссылаясь на всякие страховки для жрицы любви и т.п. Заплатив в общей сложности 40 тысяч за свидание с красоткой, юный житель Саранска так и остался в одиночестве. После последнего платежа ему сказали, что произошел технический сбой и нужно повторить перевод.

Это окончательно отрезвило искателя любовных утех, он рассказал о мошенничестве отцу, вместе с которым они обратились в полицию.