В рамках нового национального проекта Мордовия продолжит развитие точек притяжения для туристов

Мордовия к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приступила в 2023 году, были получены средства на поддержку региональных бизнес-инициатив в этой сфере.

Так, грантовую поддержку получили семь проектов по развитию пляжей по всей республике. Новые зоны отдыха открылись в Саранске и в районах Мордовии. Были обустроены следующие водоемы:



- Пруд Зеленая роща

- Территория отдыха «Огни Саранска»

- Сузгарьевский водоем

- Карнайский водоем

- Пляж на реке Сура в с. Сабаево

- Озеро Гусиное в Больших Березниках

- водоем в с. Лямбирь.

На пляжах созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Грантовые средства позволили расширить перечень предоставляемых услуг. На пляжах открыли кафе, беседки с мангальными зонами, детские игровые и спортивные площадки, установили душевые кабинки, разместили шезлонги и гамаки.

Отметим, что преемником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2025 года стал национальный проект «Туризм и гостеприимство». В его рамках продолжится поддержка инициатив по созданию новых точек притяжения туристов в республику.