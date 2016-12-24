В рамках нового национального проекта Мордовия продолжит развитие точек притяжения для туристов

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Мордовия к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» приступила в 2023 году, были получены средства на поддержку региональных бизнес-инициатив в этой сфере.
Так, грантовую поддержку получили семь проектов по развитию пляжей по всей республике. Новые зоны отдыха открылись в Саранске и в районах Мордовии. Были обустроены следующие водоемы:
- Пруд Зеленая роща
- Территория отдыха «Огни Саранска»
- Сузгарьевский водоем
- Карнайский водоем
- Пляж на реке Сура в с. Сабаево
- Озеро Гусиное в Больших Березниках
- водоем в с. Лямбирь.
На пляжах созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. Грантовые средства позволили расширить перечень предоставляемых услуг. На пляжах открыли кафе, беседки с мангальными зонами, детские игровые и спортивные площадки, установили душевые кабинки, разместили шезлонги и гамаки.
Отметим, что преемником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2025 года стал национальный проект «Туризм и гостеприимство». В его рамках продолжится поддержка инициатив по созданию новых точек притяжения туристов в республику.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины