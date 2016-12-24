Газовщики предупреждают жителей Саранска о мошеннических звонках

Потребителям природного газа поступают звонки от лица компании «Газпром газораспределение Саранск» с требованием продлить договор о техобслуживании внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования и назвать код, который отправлен SMS-сообщением, иначе будет прекращена подача природного газа.

В компании отмечают, что специалисты «Газпром газораспределение Саранск» не обзванивают потребителей природного газа и не требуют называть код из SMS-сообщения.

Все работы по проведению технического обслуживания газовых приборов, установленных в квартире или индивидуальном жилом доме, производятся в заранее установленную дату.

С графиком проведения техобслуживания можно ознакомиться на официальном сайте организации.