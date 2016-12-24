ВАРМСУ в рамках проекта «Муниципальный диалог» провела конференцию руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ. В ней участвовали замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, сенатор Андрей Шевченко, а также представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минстроя и председатели городских Дум региональных центров.

«Наша задача – наладить работу так, чтобы органы местного самоуправления были встроены в единую систему публичной власти, а все вопросы жителей решались оперативно. Сегодняшняя первая встреча с депутатским корпусом поможет определить существующую проблематику», – прокомментировал Евгений Грачев.

На конференции был озвучен ряд нововведений. К примеру, теперь муниципальные депутаты смогут принимать участие в обсуждении федеральных законопроектов.

«Муниципальное сообщество – это не только главы и муниципальные служащие. Это еще и депутатский корпус. Это лидеры общественного мнения, избранные напрямую гражданами. Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. И нам нужно тоже с ними научиться говорить, нам нужно научиться их слушать, потому что они представляют интересы наших жителей», – сообщила Ирина Гусева.

Также в ходе конференции принято решение, что не только муниципальные служащие, но и представительные органы административных центров субъектов РФ смогут совершенствовать систему управления на местах.

Участники мероприятия в ходе пленарной сессии, круглых столов и мастер-классов обсудили вопросы подготовки кадров, донастройки нормативно-правовой базы, а также другие темы, направленные на повышение качества жизни в муниципалитетах.

Напомним, что в прошлом году Президент России законодательно закрепил за ВАРМСУ статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества, в том числе на международном уровне.