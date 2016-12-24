В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии

В Саранске 17 января прошел II съезд фермеров Республики Мордовия. В его работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители всех ведомств и учреждений агропромышленного комплекса региона, районных администраций и малых форм хозяйствования.

Открывая съезд, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин отметил, что мероприятие уже стало традиционным. Если в прошлом году участников было не более ста, то в этом – 168. «Интерес к съезду с каждым годом растет – значит, проводим его не зря!» - отметил министр и поблагодарил Главу региона за всестороннюю поддержку сферы АПК.

Артём Здунов в своем приветственном слове подчеркнул, что малые формы хозяйствования в Мордовии сейчас производят 15 % валового продукта сельского хозяйства – это существенная цифра.

«К сожалению, мы наблюдаем сокращение малых форм хозяйствования и сельского населения в целом. Поэтому важность поддержки села, как основы продовольственной безопасности страны, большая», - отметил Глава Мордовии.

Был анонсирован целый ряд мер поддержки из республиканского бюджета, направленных на стимулирование сельчан. Это субсидия ЛПХ на приобретение товарного поголовья нетелей или коров. Она составит 80 тысяч рублей на приобретение одной коровы у сельхозпредприятий, а если в год получения субсидии в семье родился ребенок, то ему компенсируется полная сумма. Это позволит сохранить маточное поголовье КРС и стимулировать ЛПХ.

Руководитель региона подчеркнул: «Поддержка рождаемости – наша стратегическая задача. Поэтому будут проработаны меры поддержки фермерских семей. Как правило именно в сельской местности много многодетных семей, это и является основой села».

Также меры поддержки прорабатываются для пчеловодов – это возмещение части затрат на производство и реализацию пчелопакетов.

В республике будет частично сохранена отменная в стране с 2025 года субсидия товаропроизводителям в области растениеводства, а именно погектарная поддержка. Она будет направлена на поддержку органического производства.

Артём Здунов остановился и на международном сотрудничестве, в частности с Республикой Беларусь. Он подчеркнул, что взаимодействие с белорусскими коллегами нужно развивать и активизировать. «Если мы дружим, то дружим! В нашей мирской жизни будем заниматься ратным трудом, поддерживать друг друга и выполнять все данные обещания. Мы желаем успехов братскому народу и поддерживаем Александра Григорьевича Лукашенко на предстоящих выборах на пост Президента страны», - сказал Глава Мордовии.

Среди основных задач перед отраслью руководитель республики обозначил развитие потребкооперации, агротуризма и Центра компетенций, помощь в трудоустройстве ветеранов СВО и членов их семей – для них теперь предусмотрена особая федеральная грантовая поддержка.

Депутат Госдумы России Юлия Оглоблина отметила, что сельскохозяйственный труд самый сложный, но самый благородный. Она рассказала о совершенствование законодательства в сфере АПК, касающееся введения в оборот невостребованных земельных долей, подготовки кадров для сельского хозяйства, создания агроклассов для профориентации и улучшения условий в образовательных учреждениях разного уровня.

«Новые меры поддержки, анонсированные Артёмом Алексеевичем, – это очень важно. Такого объема ранее никогда не было, и стало возможным благодаря работе команды Главы региона по оздоровлению экономики республики, - сказала Юлия Оглоблина и обратилась к аграриям. - Низкий поклон всем работникам агропромышленного комплекса республики за ваш нелегкий труд».

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Раиса Цыбизова призвала фермеров региона активнее пользоваться новыми мерами поддержки, дисциплинированно подойти к этому вопросу: «Именно вы производите продукты, которые пользуются высоким спросом, сохраняете особый уклад жизни на селе. Наши фермеры дают сейчас около 1200 рабочих мест. Уверена, что совместными усилиями у нас все получится».

Важная задача, которая стоит сейчас перед республикой – создание Ассоциации фермерских хозяйств. Об этой работе рассказал директор Центра компетенций Сергей Шевяхов.

О своем опыте ведения фермерских хозяйств рассказали и аграрии республики. Александр Малов переехал из города в Большеберезниковский район и занялся фермерством – молочным животноводством. С получения гранта «Агростартап» начал свой путь как крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас в нем 25 коров.

«Мне помогло, что в Мордовии хорошо развит АПК. Я побывал и изучил опыт всех производств в республике, и даже за ее пределами. Считаю, что промежуточные итоги нашей работы и накопленный опыт – достойные! У меня самодостаточное предприятие! На 2025 год планирую выйти на полную проектную мощность», - подытожил Александр Малов.

Михаил Овчинников из Рузаевского района занимается выращиванием ягодных культур. Благодаря гранту «Агростартапа» планирует расширяться. Предложил организовать образовательные туры для детей и подростков сразу по нескольким фермерским хозяйствам разной направленности.

Сельскохозяйственный кооператив «Союз-Агро» из Теньгушевского района – один из лучших в республике. Его представитель Евгений Тепаев рассказал, как зародился кооператив, а также о своем хозяйстве по разведению коров мясного направления.

«Выпускаем экологически чистую продукцию, пришли практически к полному циклу производства – от выращивания кормов до реализации готовой продукции. На этом не останавливаемся, участвуем в программах. У нас есть желание работать, а при действующих мерах поддержки это делать гораздо легче!» - отметил Евгений Тепаев.