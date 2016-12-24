В Рузаевке иномарка подбила на «встречке» «Ладу Ларгус»

По информации Госавтоинспекции республики, 16 января около 9 часов утра на ул. Строительная в Рузаевке 51-летняя женщина за рулем автомашины «КИА Соренто» не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение иномарки с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Ларгус» доставлялся в Рузаевскую ЦРБ, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным ГИБДД, водители находились в трезвом состоянии. На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортного-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – выбоина на проезжей части.