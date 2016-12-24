На оперативном совещании у Главы республики обсудили текущую обстановку в городском хозяйстве

Глава Мордовии Артём Здунов 14 января провел оперативное совещание, касающееся вопросов городского хозяйства. Речь шла о проведении зимней уборки, работе общественного транспорта и благоустройстве городских территорий. В совещании приняли участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков.

Было отмечено, что уборка городских территорий ведется в штатном режиме – ее обеспечивают сейчас 72 единицы спецтехники и более тысячи работников муниципальных предприятий и управляющих компаний.

Владимир Быков доложил, что принято решение вести обработку пешеходных тротуаров в спальных районах Саранска песко-соляной смесью. Это связано с тем, что реагенты недостаточно успешно действуют в сложившихся погодных условиях, создавая ледяные покровы.

Большим подспорьем для городских коммунальных служб стали два приобретенных к зимнему сезону уборщика снега «золотые ручки». Также планируется закупить еще три единицы спецтехники для уборки прилотковой зоны.

Городской общественный транспорт тоже работает без сбоев. Ситуацию существенно улучшили новые вместительные автобусы МАЗ. Сейчас прорабатывается вопрос закупки 25 троллейбусов.

Особое внимание было уделено благоустройству городских территорий и ремонту дорог. В Саранске сейчас ведется ямочный ремонт холодным асфальтом – эта технология активно используется в Московской области. Контракты на проведение полноценного ямочного ремонта общей стоимостью 80 млн рублей будут заключены до 31 января, а сами работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. Завершить их планируется к июню.

Участники совещания обсудили создание зоны отдыха на набережной реки Инсар, а также ряд других направлений, касающихся городского хозяйства.