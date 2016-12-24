В Рузаевском районе первым в 2025 году родился мальчик в семье участника СВО

Глава Рузаевского района Александр Юткин в торжественной обстановке поздравил родителей малыша – Анну и Германа с радостным в их жизни событием, ставшим знаменательным и для всего района.



По информации Администрации Рузаевского района, супруги назвали сына Артёмом. Его появления ждал и старший сын в семье – 12-летний Кирилл.



- Символично, что первый ребенок в этом году родился в семье защитника Отечества, участника специальной военной операции. Мы рады каждому новому жителю в районе. Пусть он и дальше по жизни уверенно идет первым, - сказал Александр Юткин.

А главе семьи адресовал слова благодарности за активную гражданскую позицию и патриотизм.

- Вы с честью исполняете свой воинский долг. Желаю воспитать сыновей достойными людьми. Счастья, любви, мира и добра вашей семье!