В Мордовии открыли 7 виртуальных концертных залов

В Мордовии за время реализации национального проекта «Культура» было открыто 7 виртуальных концертных залов, 4 из них – в 2024 году. Благодаря им жители республики могут познакомиться с шедеврами мировой сцены, не выезжая за пределы региона, а в некоторых случаях даже за пределы родного района. Площадки были созданы на базе школ искусств и центров культуры.

В рамках нацпроекта закупили техническое и технологическое оборудование, сценические конструкции и другие элементы, необходимые для оснащения виртуальных концертных залов. Учреждения культуры обеспечены высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет». Все это позволяет транслировать выступления артистов практически без искажений.

Виртуальные концертные площадки открыты в Саранске на базе Музыкального училища им. Л.П. Кирюкова и Детской музыкальной школы № 6, в трех филиалах Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина – в Инсаре, Ардатове и Темникове. А также на базе Рузаевской школы искусств, в центрах культуры Ковылкинского и Краснослободского районов.

Напомним, приемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры - библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.