Поздравление Главы Мордовии с Днём российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации Мордовии!

Поздравляю с профессиональным праздником - Днём российской печати!

Медиаспециалисты в Мордовии - творческие, талантливые и неравнодушные. Вы оперативно освещаете важнейшие события, успешно осваиваете новые форматы, рассказываете о людях труда, победах наших земляков, достижениях в экономике и социальной сфере.

Во многом благодаря вам происходит взаимодействие между органами власти и жителями республики. Способствуете решению злободневных вопросов и созданию позитивного имиджа Мордовии. Спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и активную гражданскую позицию!

Особая благодарность за освещение специальной военной операции, за достоверную информацию, которую вы доносите до своих читателей, слушателей и зрителей.

Желаю вам крепкого здоровья, интересных тем, ярких героев и благодарной аудитории.

Глава Республики Мордовия А. Здунов