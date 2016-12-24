Глава Мордовии провел рабочую встречу с руководителем завода «КТ-Спектр» Александром Долбневым

Глава Мордовии Артем Здунов 10 января провел рабочую встречу с руководителем завода «КТ-Спектр» Александром Долбневым. Обсуждались планы работы предприятия в 2025 году.

«КТ-Спектр» - это бывший Саранский телевизионный завод, в сентябре прошлого года предприятие вошло в группу компаний «Кронштадт», а в декабре провело ребрендинг.

Завод нацелен на производство инновационной и импортозамещающей продукции радиоэлектронного и электротехнического назначения. Одно из перспективных направлений производства – выпуск базовых станций сотовой связи.

«В прошлом году мы обещали вам, что поставим эту продукцию на производство. Хочу доложить, что мы это сделали: освоили выпуск базовых станций. Первая партия – 200 штук – ожидает приемки заказчиком на заводе. В течение этого года, согласно заключенному контракту, мы должны выпустить еще 1300 станций», - сказал директор предприятия.

Сейчас на заводе работают более 600 человек, средняя заработная плата составляет 70 тысяч рублей, в этом году планируется довести ее до 100 тысяч рублей. Также в планах – довести объемы выручки до 3,2 млрд. рублей (в 2023 году она составляла чуть более 500 млн. рублей).

Стоит задача обеспечить дальнейшее развитие высококонкурентных научно-технических разработок. Только в прошлом году на площадях предприятия дополнительно размещено оборудование на 1 млрд. рублей.

Глава республики подчеркнул: важно укреплять кадровый потенциал производства, создавать условия для профессионального роста и развития специалистов.

Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев.