Артисты Мордовии отмечены высокими государственными наградами

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вручении государственных наград за особые заслуги в сфере культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.
Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Адушкин Сергей Алексеевич – артист Государственного русского драматического театра Республики Мордовия.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- Кузьминой Евгении Владимировне – артистке-вокалистке Мордовской государственной филармонии – РДК
- Макаровой Наталье Владимировне – артистке-вокалистке Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия.
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Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
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