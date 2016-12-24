Артисты Мордовии отмечены высокими государственными наградами

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о вручении государственных наград за особые заслуги в сфере культуры и искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Адушкин Сергей Алексеевич – артист Государственного русского драматического театра Республики Мордовия.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- Кузьминой Евгении Владимировне – артистке-вокалистке Мордовской государственной филармонии – РДК

- Макаровой Наталье Владимировне – артистке-вокалистке Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева Республики Мордовия.