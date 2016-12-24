Житель Темникова получил судимость за махинацию с социальным контрактом

Суд в Мордовии вынес приговор 43-летнему жителю Темникова за мошенничество в крупном размере. Противоправная деятельность фигуранта в ходе оперативно-розыскных мероприятий была выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В ходе следствия было установлено, что летом 2022 года мужчина заключил социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом на реализацию мероприятий он получил 350 тысяч рублей в виде единовременного денежного пособия для оказания услуг по ремонту автомобилей.

Условия контракта житель Темникова не выполнил, а для отчета предоставил фиктивные документы о приобретении необходимого оборудования, указанного им в бизнес-плане. В действительности мужчина обналичил социальную выплату и потратил деньги на личные нужды.

Причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме еще до оглашения приговора. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.