Жителей Мордовии приглашают выбрать лучшие «Елки России»

25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России», в котором примут участие объекты, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На этих территориях будут установлены елки, украшенные изделиями мастеров и ремесленников, предприятий народных художественных и местных промыслов, отражающими локальную аутентичность регионов.

С 9 по 11 января россияне смогут выбрать самые красивые елки, передающие дух национальной культуры. Открытое онлайн-голосование пройдет в паблике «ГородаМеняютсяДляНас»: vk.com/clubfkgs. 10 регионов, которые наберут больше всего голосов, получат ценные призы.

Проведение конкурса поможет привлечь больше граждан к вопросам благоустройства территорий, формирования комфортной городской среды и сохранения культурных ценностей.

«Елки России» организованы Минстроем России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента РФ.