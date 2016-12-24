В Саранске прошел итоговый молодежный форум «Событие»

В Мордовии более 200 тысяч амбициозных и талантливых молодых людей. 11 декабря в Республиканском дворце культуры собрались самые творческие представители молодежного сообщества региона, чтобы подвести итоги года в сфере молодежной политики. Это активисты общественных организаций республики, работающая молодежь, студенты и школьники.



Итоговый молодежный форум «Событие» прошел в Мордовии уже в третий раз благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» нацпроекта «Образование». Участников форума приветствовал Глава республики. Он поблагодарил молодых людей за их активную позицию.



«Я горжусь молодежью Мордовии! - сказал Артём Здунов. - Большое спасибо за активность в течение года. Нам удалось привлечь в республику на развитие молодежного движения четверть миллиарда рублей. Открыто два молодежных центра, Центр развития общественных инициатив, Центр подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы. Мы одной большой семьей помогаем бойцам СВО и их близким. Молодежь Мордовии отправила на передовую 45 тонн гуманитарного груза».



Руководитель региона наградил самых ярких представителей молодежи Мордовии и их наставников.



Также были отмечены лучшие молодежные работодатели республики: по результатам отдельного исследования ими стали «Оптиковолоконные системы», «Завод световых приборов», «Станкостроитель», «Орбита», «Цветлит».



Участников форума приветствовал также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он пожелал молодым людям Божьего благословения во всем, в том числе в создании семьи.



Председатель Ассоциации ветеранов СВО Александр Беляйкин сказал: «Среди наших ветеранов есть и совсем молодые люди, они сегодня тоже находятся здесь. Любите нашу большую страну и нашу маленькую Мордовию. Вы - наше будущее».



Председатель Госкомитета по делам молодёжи РМ Анастасия Гришнева отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия в республике. «Оно приносит видимые плоды, и это всё было бы невозможно без поддержки Главы Мордовии Артема Алексеевича Здунова», - сказала она.



На форуме подвели итоги Республиканского студенческого конкурса «Студент года».



Также в рамках работы форума Глава Мордовии дал старт традиционной акции «Елка желаний». «Последуем примеру Президента России», - сказал руководитель региона и снял с новогодней елки три шара. Интерактивный глобус, электросамокат и поездка в Великий Устюг - Артём Здунов пообещал в точности исполнить детские мечты.