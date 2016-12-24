Глава Мордовии поздравил жительницу республики с вековым юбилеем

Артём Здунов отметил в телеграм достойный жизненный путь «золотого юбиляра.

«Наш «золотой» юбиляр - Мария Степановна Прибылова родилась в многодетной семье в Орловской области. Любовь к детям пронесла через всю жизнь - во время войны работала пионервожатой, с сиротами, затем библиотекарем. В Мордовию переехала уже с мужем, фронтовик Сергей Гаврилович был военкомом республики. Мария Степановна хранила домашний очаг, занималась детьми - двумя дочками и сыном. Они это помнят и ценят, постоянно навещают. Сегодня поздравляют любимую маму с вековым юбилеем. Сердечно присоединяюсь. Многая и Благая лета Вам, Мария Степановна!»