В Саранске пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры»

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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В столице Мордовии 13 декабря в Ледовом дворце стартуют традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры». В этом году в турнире примут участие свыше 100 фигуристов из 35 регионов страны. Спортсмены будут выступать в одиночном катании.
Мордовию на соревнованиях представят воспитанники республиканской Академии фигурного катания на коньках. Они выйдут на лед по программам «Кандидат в мастера спорта» и «I спортивный разряд».
Расписание соревнований:
13 декабря (короткая программа)
13:00-16:00 Девушки
16:15-17:20 Юноши
17:35-18:45 Женщины
19:00-20:00 Мужчины
14 декабря
9:00-12:20 Девушки (произвольная программа)
12:35-14:00 Юноши (произвольная программа)
14:15-15:40 Женщины (произвольная программа)
15:55-17:05 Мужчины (произвольная программа)
17:20-20:30 Юниорки (короткая программа)
20:45-22:30 Юниоры (короткая программа)
15 декабря
11:00-14:45 Юниорки (произвольная программа)
15:00-17:00 Юниоры (произвольная программа)
Вход свободный.
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