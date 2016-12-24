В Саранске пройдут Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры»

В столице Мордовии 13 декабря в Ледовом дворце стартуют традиционные Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Мордовские узоры». В этом году в турнире примут участие свыше 100 фигуристов из 35 регионов страны. Спортсмены будут выступать в одиночном катании.



Мордовию на соревнованиях представят воспитанники республиканской Академии фигурного катания на коньках. Они выйдут на лед по программам «Кандидат в мастера спорта» и «I спортивный разряд».

Расписание соревнований:



13 декабря (короткая программа)

13:00-16:00 Девушки

16:15-17:20 Юноши

17:35-18:45 Женщины

19:00-20:00 Мужчины



14 декабря

9:00-12:20 Девушки (произвольная программа)

12:35-14:00 Юноши (произвольная программа)

14:15-15:40 Женщины (произвольная программа)

15:55-17:05 Мужчины (произвольная программа)

17:20-20:30 Юниорки (короткая программа)

20:45-22:30 Юниоры (короткая программа)



15 декабря

11:00-14:45 Юниорки (произвольная программа)

15:00-17:00 Юниоры (произвольная программа)



Вход свободный.