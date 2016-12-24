В Мордовии прошел праздничный концерт в честь Дня героев Отечества

Помнить и знать героев прошлого и настоящего, тех, кто отдает жизнь за будущее поколений, – это особенность русского человек. А подвиги героев - это национальная гордость нашей страны! В День героев Отечества в Мордовии состоялся патриотический концерт для ветеранов локальных войн, участников специальной военной операции, членов их семей, учащихся образовательных учреждений республики, представителей общественных и молодежных организаций. Его посетил Глава Мордовии Артём Здунов.

В видеопоздравлении, приуроченном к Дню героев Отечества, Президент России Владимир Путин поставил в пример подвиги героев нашей страны: «Это великие примеры бескорыстия и преданности Родине, они бесконечно дороги нам. Они неотъемлемая часть нашей национальной истории! Их жизнь - это надежный ориентир для молодых поколений граждан России!»

Руководитель республики отметил, что сегодняшний праздник по-настоящему героический. «Мы чествует героев войны, труда, героев Отечества. В нашей республике только Героев Советского Союза - 110, много их и уже в современной России, особенно в последнее время - на защите Родины люди проявляют лучшие человеческие качества, - сказал Артём Здунов. - Мы должны помнить, что те, кто ушел в Царствие Небесное, защищая свою Отчизну, сделали это, чтобы мы с вами мирно жили, развивали нашу республику, растили детей. И ни за что не поддались пропаганде западных ценностей, чуждых нашей России».

По инициативе Главы Мордовии память всех погибших героев зал почтил минутой молчания.

Слова благодарности Артём Здунов выразил тем, кто налаживает мирную жизнь и инфраструктуру в новых регионах России, - врачам, учителям, работникам сферы ЖКХ. Он отметил и работу ветеранского блока - именно он стоит сейчас на переднем крае очень ожесточенной информационной войны.

«Мы должны быть готовы к любым нападкам на нашу страну, наши традиционные духовно-нравственные ценности, они не прекращаются никогда, - подчеркнул Глава региона. - Низкий поклон всем, кто воспитал наших героев - их родителям, конечно, их женам и детям, которые о них думают и ждут их».

Председатель ассоциации ветеранов специальной военной операции Мордовии Александр Беляйкин отметил сложность и важность всех задач, стоящих перед бойцами в зоне специальной военной операции. Не менее важна и работа, которую ведут ветераны в тылу, в том числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Мирного неба нам, враг будет разбит, победа будет за нами!» - сказал Александр Беляйкин.

Героев Отечества также поздравили бойцы Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск».

В этот вечер для зрителей прозвучали ставшие практически гимнами песни «Встанем!» и «Нас миллионы русских», произведения о Родине и величии российского народа. Особый отклик в сердцах зрителей вызвали композиции, исполненные ветераном СВО Николаев Кочегаровым, а также нашим росгвардейцем-скрипачом, ставшим символом всех бойцов мордовской земли.