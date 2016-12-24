Народный фронт запускает опрос о мерах поддержки семей с детьми

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Народный фронт проводит исследование, цель которого — понять представление россиян об идеальной семье, выяснить, сколько детей люди хотели бы иметь и какие причины мешают им стать родителями.
Ответы помогут разобраться в том, почему рождаемость снижается, с какими трудностями сталкиваются родители и как живут многодетные семьи. Также в ходе опроса предстоит узнать, какие меры поддержки семей с детьми известны и активно используются, а какие остаются без внимания и почему.
Представители Народного фронта обязуются донести до главы государства мнение жителей страны о мерах поддержки семей с детьми.
Участвуйте в опросе по ссылке до 20 декабря: https://nk.onf.ru/surveys/Family_with_children. Каждый голос имеет значение!
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