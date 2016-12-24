Обращение Главы Мордовии в честь Дня Героев Отечества

«Агропромышленный комплекс – флагман экономики Мордовии»
В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые жители республики!
В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем мужественных предков и чтим доблестных современников. Безмерно гордимся земляками, удостоенными высших наград России. Их жизнь полна отваги и героизма.
Ветераны Великой Отечественной войны отстояли Родину и спасли весь мир от нацизма. Уроженцы Мордовии с достоинством выполняли интернациональный долг в горячих точках. Сегодня дети, внуки и правнуки поколения Победителей решительно и отважно защищают интересы государства. Подвиги наших воинов - пример для подражания и воспитания молодёжи, ориентир для будущих поколений.
Низкий поклон солдатам и офицерам - защитникам России! От всей души желаю вам крепкого здоровья, стойкости и благополучия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В республике чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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