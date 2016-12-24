Пострадавшим на производстве жителям Мордовии вручили ключи от автомобилей

21 автомобиль Lada Granta вручило Отделение Социального фонда России по Мордовии жителям республики, которые в разные годы пострадали на производстве и нуждаются по заключению комиссии медико-социальной экспертизы в спецтранспорте. Ключи от новых машин владельцам передал управляющий региональным Отделением СФР Владимир Василькин.

Машины прошли специальную доработку в заводских условиях. Внешне они ничем не отличаются от остальных представителей отечественного автопрома, а вот внутреннее оснащение другое— они адаптированы и оборудованы конкретно под каждого получателя с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей.

Спецтехника выдается в безвозмездное пользование на 7 лет. В этот период она не подлежит продаже или дарению. По окончании срока эксплуатации и при наличии медицинских показаний транспорт заменяется новым, а прежний остается у владельца в собственности.

Сегодня обладателями новых автомобилей стали жители городского округа Саранск и 8-ми районов Мордовии — трое женщин и 18 мужчин.

Автотранспорт в качестве средства реабилитации Отделение Социального фонда по Мордовии закупает ежегодно за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. За 23 года действия программы обеспечения спецтранспортом пострадавших на производстве жители Мордовии получили 332 специально оборудованных автомобиля. Кроме того, в течение всего срока эксплуатации (7 лет) Отделение частично компенсирует владельцам расходы на топливо и текущий ремонт, а один раз они могут произвести капитальный ремонт автомобилей с частичной оплатой за счет бюджетных средств.

«Все владельцы автомобилей, получившие травмы во время исполнения трудовых обязательств, на момент наступления несчастного случая были трудоустроены официально. Это и стало гарантией их защищенности. Государственная поддержка в виде спецтранспорта дает этим людям возможность вести активный образ жизни и облегчает решение многих бытовых вопросов», — отметил управляющий Отделением Социального фонда по Мордовии Владимир Василькин.

Спецтранспорт предоставляется при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению, отраженных в программе реабилитации пострадавшего. Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации можно в клиентской службе Отделения СФР по Мордовии или на портале госуслуг.