Артём Здунов: «Межнациональные отношения - оплот единства России»

В Саранске собрались лучшие журналисты Приволжского федерального округа – все они стали участниками окружного этапа ХVI Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». Конкурс оценивает профессиональную деятельность и творчество журналистов, освещающих жизнь, культуру и традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития, укрепления единства российской нации. Экспертным советом было рассмотрено около 2 тысяч работ журналистов из 162 средств массовой информации ПФО, а претендентами на победу в окружном этапе стали 33 СМИ из 11 субъектов.



Подвести итоги окружного этапа ХVI Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» и поздравить его победителей и лауреатов 7 октября пришел Глава Мордовии Артём Здунов. Руководитель республики отметил: укрепление межнационального мира и межконфессионального согласия – стратегические задачи государственной политики, их значимость не раз подчеркивал наш Президент. Особенно важным это направление является в условиях специальной военной операции. «Межнациональные отношения - оплот единства России», - подчеркнул Артем Здунов.



Российский опыт уникален – в стране проживают представители 193 национальностей, которые говорят на 277 языках.



«Что касается Мордовии - здесь живут представители более 90 национальностей, учатся студенты почти из 60 стран мира. У нас более 500 общественных национальных и культурных и религиозных организаций – это наше богатство. Мы занимаемся очень важным делом. Хотел бы выразить благодарность нашему Президенту и руководству страны за то, что у нас есть Фонд президентских грантов и мы можем получать поддержку», - сказал Глава республики. Два года подряд благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив Саранск принимает Всероссийский фестиваль национальных культур «Мы вместе».



Ключевым мероприятием этого года в сфере национальной политики республики станет восьмой съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа – он стартует уже через два дня.



За большой личный вклад в развитие межэтнической журналистики, укрепление единства народов России Глава Мордовии вручил Благодарственное письмо идейному вдохновителю конкурса - президенту Гильдии межэтнической журналистики, члену Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, члену Общественной палаты Российской Федерации Маргарите Лянге.



Артём Здунов принял участие в награждении победителей. В номинации «Семейные традиции народов России» победу одержала газета «Известия Мордовии», в номинации «Интернет» - информационное агентство «Удмуртия», в номинации «Телевидение» - телеканал «Своё ТВ» из города Березники Пермского края, в номинации «Печать» лучшим СМИ стала областная газета «Пензенская правда». Журналисты, занявшие первые места на окружном этапе, представят свои регионы в федеральном конкурсе.