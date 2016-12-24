Глава Мордовии: «Разработки МГУ имени Н.П. Огарева очень нужны стране»

Глава Мордовии Артём Здунов 1 октября приехал в МГУ имени Н.П. Огарева на торжественное мероприятие, посвященное Дню высшей школы Республики Мордовия и дню рождения университета. Руководитель региона поздравил преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов, а также всех выпускников вуза.



История университета - это история высшего образования Мордовии, которое ведет отсчет с 1 октября 1931 года, когда в Саранске появился агропединститут. Сегодня МГУ имени Н.П. Огарева - это многопрофильный вуз с крепкой научной базой и высоким уровнем подготовки специалистов. Артём Здунов подчеркнул: университет - надежная опора экономики региона. Это и кадры, и прикладная наука. «Ваши разработки очень нужны республике и стране», - сказал Глава Мордовии.



Вуз занимает достойные позиции в России. Он вошел в программу «Приоритет-2030» - и это, как особо отметил Артём Здунов, уже высшая лига.



Сегодня направление научной мысли должно быть направлено на решение актуальных для нашего государства задач. Вектор этой работы четко задан Президентом Российской Федерации – необходимо обеспечить технологический и кадровый суверенитет страны. Важно обеспечить научную основу производственных потребностей предприятий, исполняющих гособоронзаказ и программы импортозамещения. И все это - университету под силу. Потому что его создавали люди-патриоты, и эти традиции вуз бережно хранит.



Слова поздравлений прозвучали также от митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, председателя Духовного управления мусульман Республики Мордовия Раиля Асаинова, ректора вуза Дмитрия Глушко, президента университета Николая Макаркина.



Глава Мордовии вручил награды представителям высшей школы, пожелал благополучия, новых профессиональных достижений, творческого вдохновения. Также состоялось награждение трудовых династий вуза.