Глава республики держит на контроле вопросы развития Саранска

Глава Мордовии Артём Здунов 1 октября провел рабочее совещание по вопросам развития городского округа Саранск. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев и временно исполняющий полномочия главы городского округа Саранск Владимир Быков.

Было отмечено, что в рамках выделения дополнительного финансирования на ямочный ремонт в городе определено более 30 участков, асфальтобетонное покрытие которых до 20 октября будет приведено в нормативное состояние. Руководитель региона поручил просчитать и заложить финансирование на этот вид работ на предстоящий год.

Владимир Быков рассказал, что продолжается модернизация системы наружного освещения – из 16 запланированных на этот год улиц работы завершены на 11. Еще на одном участке освещение заменят за счет экономии средств по результатам аукционных процедур. Батыр Эмеев отметил: от горожан на новое освещение поступают только положительные отзывы. Было также подчеркнуто, что новые светильники позволяют существенно снизить затраты городского бюджета на потребленную электроэнергию. Эти средства будут направлены на дальнейшую модернизацию.

Положительная динамика наметилась и в работе общественного транспорта: увеличился выпуск на линии подвижного состава, пополняется штат водителей «Горэлектротранса», постепенно улучшаются условия труда на муниципальном предприятии.

Владимир Быков отчитался также о ходе благоустройства по итогам совместного обхода территорий в районе стадиона «Мордовия Арена».