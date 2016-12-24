Президент России отметил труд двух медиков Мордовской республиканской больницы

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден Роман Шукшин - заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Мордовской республиканской центральной клинической больницы.

Роман Геннадьевич больше 30 лет спасает жизни людей. Он родом из Зубово-Полянского района, получил образование в Мордовском университете им. Н.П.Огарева. В 2021 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия».



Благодарности Президента удостоена старшая медсестра гастроэнтерологического отделения Лидия Шебаршова Мордовской республиканской центральной клинической больницы.

Лидия Михайловна в профессии уже более 33 лет. Окончила Ардатовский медицинский колледж, трудовую деятельность начала с саранской поликлиники №3, работала в больнице скорой медицинской помощи, а с 2011 года - в республиканской больнице.

В 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.