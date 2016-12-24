В Мордовии опубликована афиша мероприятий, проводимых в рамках месячника пожилых людей

Месячник пожилых людей проводится в республике с 1 по 31 октября уже много лет. Традиционно для жителей Мордовии «серебряного возраста» подготовили в октябре насыщенную культурными и спортивными мероприятиями программу.

С ней можно ознакомиться на официальном сайте городской Администрации.