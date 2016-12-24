Учитель химии из Саранска Екатерина Чугунова прошла в финал Всероссийского телепроекта «Классная тема!»

Всероссийский телепроект «Классная тема!» сегодня официально назвал имена финалистов. Учитель химии Екатерина Чугунова из саранского Центра образования №15 «Высота» признана лучшей по своему образовательному профилю.

В результате народного голосования из 35 педагогов, которые представляли 7 предметов (биология, русский язык, физика, математика, химия, география и история), жители страны выбрали финалистов всероссийского конкурса.

Как отмечают организаторы, во всенародном голосовании за любимых педагогов участвовали свыше 400 тысяч человек. При этом, результаты голосования прошли многоступенчатую проверку техническими специалистами.

Семеро учителей, которые прошли в финал гранд-шоу, проведут свои уроки для всех жителей страны на канале «Россия 1». А победитель проекта сможет стать автором собственной образовательной передачи на одном из федеральных каналов.

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил Екатерину Чугунову с достижением и отметил, что как и все земляки тоже проголосовал за Екатерину Александровну.