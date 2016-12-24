В Мордовии Росгвардейцы передали Минобороны оружие от жителей республики для участников СВО

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия была организована передача охотничьих гладкоствольных ружей подразделениям Министерства обороны РФ, которые участвуют в специальной военной операции.

Жители региона разных возрастов и профессий передали участникам СВО 70 единиц гладкоствольного оружия и более 2000 патронов к ним. Отдавая свои ружья, жители региона выразили надежду, что они окажут посильную помощь военнослужащим в борьбе с врагом и пожелали скорейшей победы.

Как отмечают в Управлении Росгвардии по РМ, основная задача, для решения которой планируется использовать оружие – борьба с беспилотными летательными аппаратами. В некоторых ситуациях гладкоствольный полуавтомат оказывается более эффективным, чем электронные противодроновые ружья – особенно учитывая тот факт, что в настоящее время отечественные производители начали выпуск специализированных боеприпасов для борьбы с БПЛА.

В соответствии федеральным законом, граждане России имеют право дарить находящееся у них на законных основаниях оружие государственным военизированным организациям. В региональном управлении Росгвардии владельцы могут безвозмездно передать огнестрельное длинноствольное оружие через подразделения лицензионно-разрешительной работы для нужд СВО.

Подробную консультацию можно получить в подразделениях ЦЛРР Управления Росгвардии по РМ, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.