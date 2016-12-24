В Саранске приговор суда выслушала устроительница криминальных фейерверков

В столице Мордовии суд огласил приговор 34-летней жительнице села Дубенки, устроившей летом прошлого года криминальные фейерверки в саранском магазине и отделении банка. Перед законом женщина держала ответ за двойное хулиганство.

По информации МВД по РМ, днем 6 июня 2023 года в дежурную часть полиции поступило тревожное сообщение из отделения банка в Октябрьском районе. Здесь неизвестная женщина запустила прямо в помещении пиротехнические изделия. Позже информацию об аналогичном происшествии полицейские получили из сетевого магазина в этом же районе.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения оперативники составили ориентировку с приметами «пироманки». Вскоре сотрудниками уголовного розыска личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась жительница села Дубенки. Полицейские задержали женщину и доставили ее в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Как оказалось, задержанная действовала по инструкциям мошенников. Незадолго до этого она попалась на известную уловку аферистов с «безопасными счетами». Женщина оформила в ближайшем банке кредит на 200 тысяч рублей, обналичила денежные средства и перевела на указанные ей счета.

Потом жительнице Мордовии сообщили, что для аннулирования ранее оформленных кредитов и изобличения мошенников ей необходимо купить в магазине пиротехнику, зайти в ближайший банк и сетевой магазин и организовать файер-шоу. Не задумываясь над сутью указаний, дама выполнила все распоряжения и при этом демонстрировала результаты своей «работы» заказчику по видеосвязи.

Вину в содеянном женщина признала полностью. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По приговору суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.