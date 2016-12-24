Глава Мордовии: «Время героев - это наше время!»

В Мордовии уже в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проходит Народная премия «Время героев». В этом году она впервые стала межрегиональной - к ней присоединились пять регионов России. Поступило более 2500 заявок, 125 человек стали номинантами. Несколько месяцев шло открытое голосование, и жители регионов выбрали героев нашего времени - 337 тысяч голосов отдано за номинантов на этапе народного голосования.

14 сентября на стадионе «Мордовия Арена» состоялась масштабная и яркая церемония награждения победителей премии «Время героев». В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Этот фестиваль стал для нас хорошей традицией, которую мы запишем в страницы истории нашей матушки - Мордовии. Сегодня мы будем чествовать тех, кто совершил героические поступки в разных сферах деятельности, - сказал Артём Здунов. - К сожалению, среди нас нет тех, кто отдал свои жизни на западных рубежах нашей Родины. Вечная память героям, которые погибли за суверенитет нашей России, за русский мир».

Память героев страны стадион почтил минутой молчания.

Народная премия «Время героев» создана по инициативе команды некоммерческого социального медиапроекта «Подвиги». Премия уже третий год подряд получает президентскую грантовую поддержку.

«Проект «Время героев» - самый светлый, он затрагивает наши сердца. Имена наших героев навсегда будут вписаны в историю великой России. Хочу, чтобы в это тяжелое время никто из вас не прогнулся под вражескую идеологию. Мы должны быть сильными. Время героев - это наше время!» - подчеркнул Глава Мордовии. Государственные награды семьям участников СВО, погибших при исполнении боевых заданий, вручил Артём Здунов - Орденом Мужества награждены уроженец Ромодановского района Владимир Кладов и уроженец Рузаевки Анатолий Лапшин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награждены действующие участники и ветераны СВО Вадим Калугин, Сергей Макаров, Александр Теркин, медалью Жукова - Дмитрий Курченков.

Артём Здунов вручил народную премию «Время героев» в специальной номинации - «Герои нашего времени». Ее обладателями также стали участники специальной военной операции Константин Пронькин, Александр Беляйкин, Виталий Ергин, Евгений Автайкин и Евгений Шнякин.

Денис Шапкарин от всей команды «Подвиги» поблагодарил Главу Мордовии за всестороннюю поддержку проекта.

Награждение победителей началось с очень важной номинации «Герои трудовой династии». В Год семьи, объявленный Президентом страны, в Мордовии дополнительно чествуют и семьи, в которых не одно поколение посвятило свою жизнь служению той или иной профессии. И символично, что победителем в этой номинации стала именно представительница Мордовии. На сцену поднялись все члены педагогической династии Оксаны Старостиной. Общий стаж семьи учителей 250 лет.

В номинации «Герои наставничества» победил руководитель студенческих отрядов Артём Колобов из Пензенской области, награду ему вручил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Он подчеркнул: «Глядя на номинантов, мы все чувствуем силу героизма, видим его плоды. Все это идет от наших древних традиций, к которым мы сейчас возвращаемся. Мы - народ-победитель, мы - народ героев!»

Участников премии от лица полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поздравил главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин.

Суть и главная ценность премии – образование. В лице победителей здесь собраны благородные примеры, которые заслуживают внимания, примеры, которые так нужны всем в это непростое время. Награду в номинации «Герои по призванию» вручил уникальный человек - Герой России, командир воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов. Пять лет назад он спас 233 жизни, успешно совершив аварийную посадку самолета на кукурузное поле. Награду получил сотрудник МЧС Сергей Аршинов из Чувашии. В номинации «Герои правопорядка» победителями стали Екатерина Сиротина, Александр Соколов и Дмитрий Воеводин из Нижегородской области, задержавшие человека, причастного к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

Народное признание в номинации «Герои семьи» было отдано семье Юрия и Надежды Горшениных из Мордовии, которые воспитывают четверых детей и занимаются благотворительностью.

«Героем медицины» стала врач-гинеколог Фаина Магдеева из Мордовии, которая в профессии уже 44 года, «Героем науки» - биофизик Марина Ширманова из Нижегородской области, мечта которой - создать лекарство от рака, «Героем образования» - учитель физики Николай Вихарев из Нижегородской области, «Героем промышленности» - сталевар «ВКМ-Стали» из Мордовии Виталий Кузнецов. Виталий посвятил свою победу отцу, который недавно умер, - он также был сталеваром.

В номинации «Герои добровольчества» экспертный совет выбрал сразу несколько победителей. Ими стали Юлия Куценко из Ульяновской области - мамой ее зовут не только собственные дети, но и бойцы на СВО, а также протоиерей Владимир Кугушев из Мордовии - батюшка объединил неравнодушных прихожан в помощи фронту. В этой номинации победителем стал и Никита Иванов - социально ориентированный предприниматель, который влияет на жизни людей вокруг, участник фонда «Всех обнял».

«Героем социального предпринимательства» стал Сергей Сорокин из Чувашии, который занимается строительством и сохранением традиций родного края, в номинации «Герои воспитания» победила Екатерина Вдовина из Пензенской области.

«Героем культуры» признан директор Мордовского краеведческого музея имени Воронина Дмитрий Фролов.

В номинации «Герои спорта» победил Юрий Назаров, а «Героем преодоления» стал Александр Яшин - оба из Ульяновской области. Александр, несмотря на проблемы со зрением, создал хоккейную команду и занимается адаптивным спортом. «Героем сельского хозяйства» стал передовик из Пензенской области Юрий Родионов.

Победителем в специальной номинации «Герои трудовой династии. Основатель» стала Валентина Бучумова из Мордовии - ее трудовой стаж на предприятии ЛВЗ «Саранский» 43 года, а общий стаж династии Бучумовых - более 180 лет.

Еще в одной специальной номинации «Герои качества» награждена начальник производства Торбеевского подразделения мясоперерабатывающего комбината «Атяшевский» Ольга Сорудейкина.

В номинации «Герои зоозащиты» победила Наталия Кадомцева из Пензенской области, «Герои экологии» - создатель квадро-эко-патруля из Мордовии Надежда Бояркина, «Герои сервиса» - электрогазосварщик из Нижегородской области Михаил Дёмкин, «Герои транспорта» - начальник аэродромной службы Валерий Маслов из Пензенской области, вся семья которого также работает на аэродроме.

Звание «Герой сохранения исторической памяти» получил руководитель поискового отряда из Мордовии Александр Планкин, «Героем исполнительского искусства» стала Елена Хорькова из Чувашии, «Героем декоративно-прикладного искусства» - Наталия Панкова из Нижегородской области.

В руках медиаменеджеров - огромная власть над сознанием людей. Образование души – миссия каждого журналиста, редактора, ведущего, рекламщика и руководителя медиабизнеса. В номинации «Герой медиа» победителем стал спортивный журналист и комментатор с 20-летним стажем из Пензенской области Владимир Тер-Казаров. В номинации «Герои по зову сердца» победила многодетная мама Надежда Цветкова из Чувашии, которая спасла двух тонущих людей.

«Жизни пути не уведут с пути героя» - слова гимна премии, которая, мы уверены, скоро станет станет всероссийской.

В завершение церемонии «Время героев» стадион «Мордовия Арена» раскачала группа Dabro.