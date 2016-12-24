В Мордовии детей обучают безопасному поведению на дороге

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В Мордовии в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» отслеживаются показатели аварийности. Так, за 8 месяцев 2024 года в республике зарегистрирован небольшой рост ДТП – на 2,7%, при этом количество погибших снизилось на 46,5%.
В Мордовии проводятся профилактические беседы со школьниками и дошкольниками, создаются детско-юношеские автошколы и отряды юных инспекторов движения, где ребят обучают безопасному поведению на дорогах.
В рамках проекта для организаций, работающих с детьми, приобретаются технические средства обучения и наглядные методические материалы. В Мордовии действует Республиканский центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В этом году обучение в нем прошли более 3 тысяч детей. Сотрудники мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» основным правилам поведения на дороге обучили более 2,5 тысяч человек.
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