В Саранске в ДТП с пожарной автомашиной погиб пассажир иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 7 сентября в 14 часов 45 минут на улице Веселовского в Саранске на регулируемом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди 100» и пожарной автомашины.

В результате ДТП один из пассажиров «Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир иномарки с различными травмами доставлены в лечебное учреждение города.

Устанавливаются причины произошедшего.