В Саранске в ДТП с пожарной автомашиной погиб пассажир иномарки

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
По информации Госавтоинспекции республики, 7 сентября в 14 часов 45 минут на улице Веселовского в Саранске на регулируемом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди 100» и пожарной автомашины.
В результате ДТП один из пассажиров «Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир иномарки с различными травмами доставлены в лечебное учреждение города.
Устанавливаются причины произошедшего.
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