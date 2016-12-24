В Саранске в ДТП с пожарной автомашиной погиб пассажир иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 7 сентября в 14 часов 45 минут на улице Веселовского в Саранске на регулируемом перекрестке  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Ауди 100» и пожарной автомашины.

В результате ДТП один из пассажиров «Ауди» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир иномарки с различными травмами доставлены в лечебное учреждение города.

Устанавливаются причины произошедшего.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Прямая линия

Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

«Мы вместе!»

Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества

1
Заказать рекламу
1
1
1