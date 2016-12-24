В Мордовии в результате пожара погибли двое мужчин

По информации МЧС по РМ, пожар произошел ночью в селе Новая Потьма Зубово-Полянского района. Двое мужчин в возрасте 59 и 49 лет распивали спиртные напитки в доме на улице Молодежная.

Как отмечают местные жители, оба вели асоциальный образ жизни и в день трагедии были замечены в нетрезвом состоянии. Дом, в котором произошло возгорание, был негазицифирован и отключен от электроснабжения.

Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на площади 75 квадратных метров. Тела погибших мужчин были обнаружены сотрудниками МЧС в ходе разбора оставшихся после тушения завалов.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.