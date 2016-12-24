Мордовия примет у себя участников Чемпионата России по ралли-рейдам «Холмы России»

Спорт

Чемпионат России по ралли-рейдам «Холмы России», много лет ограниченный территорией Ульяновской области,  в этом году расширит свою географию. Дело в том, что в Ульяновской области практически не осталось неизведанных мест, и трассы начали повторяться.

В таких обстоятельствах организаторы ралли-рейдов взяли курс на сотрудничество с новыми регионами. Выбор пал на соседнюю Мордовию. При поддержке Министерства спорта РМ и Федерации автоспорта республики удалось разработать уникальный маршрут, который соединит два города – Ульяновск и Саранск.

Предстоящая гонка пройдет с 19 по 24 сентября. Общая дистанция маршрута составит почти 900 «боевых» километров. Всего запланировано шесть спецучастков: короткий пролог и один кольцевой этап в Ульяновской области, два спецучастка по маршруту в Саранске и кольцевой этап, состоящий из двух спецучастков по территории Мордовии.

Торжественная церемония награждения по итогам четырехдневного марафона по полевым дорогам Ульяновской области и Мордовии состоится 24 сентября территории  стадиона «Мордовия-Арена» в Саранске.

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