Предприниматель из Мордовии получила грант на развитие детского учебного центра

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок проходило на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких социальных предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Екатерина Киселева. Детский учебный центр «Партнер», руководителем которого она является, помогает юным жителям региона полноценно развиваться.

«К нам приходят дети в возрасте до 18 лет, среди них немало и ребят из многодетных семей, которые занимаются по льготной цене, - рассказывает предприниматель из Рузаевки. - С самыми маленькими занимаются логопеды и специалисты, которые готовят ребят к школе. Детям начальных классов поднимают текущий уровень знаний, старшеклассников мы готовим к предстоящим выпускным экзаменам».

Также в детском учебном совершенствуют уровень знаний школьников по конкретным направлениям. Здесь особенную популярность имеют предметы, которые ребята сдают на ОГЭ и ЕГЭ. С недавнего времени в центре появилась возможность поднять уровень и финансовой грамотности.

«На полученный от Минэкономики Мордовии грант мы сделали ремонт в нашем детском центре, - говорит социальный предприниматель Екатерина Киселева. - Теперь детишки могут заниматься в более комфортных условиях».

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ Руслан Ерзин. - Министерство помогает в реализации множества интересных и полезных проектов. Среди таких проектов и Детский учебный центр «Партнер» который с любовью заботится о нашем подрастающем поколении».

Обо всех мерах Господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.