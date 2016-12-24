В Мордовии пройдут «Большие семейные выходные»

В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, для жителей Саранска и муниципальных районов Мордовии будут организованы различные активности - культурно-массовые, развлекательные, познавательные мероприятия с участием многопоколенных семей и детей разного возраста.



Старт «Большим семейным выходным» даст «Шумбрат, зарядка» в районах столицы Мордовии.



На территории музейно-архивного комплекса «Мордовское подворье» пройдет интерактивное мероприятие «Осенние праздники мордвы», на котором гости перенесутся в прошлое и познакомятся с традициями семейного празднования осеннего сбора урожая.



МузейЭрьзи подготовил широкий спектр городских и музейных квестов, мастер-классов.

Парк скульптур перед музеем выступит главным объектом показа экскурсионного маршрута. Участники мастер-классов смогут создать стильные интерьерные картины, свечные наборы для себя и близких, освоить технику работы с текстурной пастой, погрузиться в мир красок и ярких цветовых сочетаний.



Библиотека им. А. С. Пушкина запустит квест «Мама, папа, я - читающая семья» - это командная игра на сообразительность, знание писателей родного края и литературных произведений.



На базе отделения «Семейного многофункционального центра» в Саранске состоится мероприятие «Мама, папа, я - спортивная семья». Начнется все с семейной зарядки с чемпионом мира по мотогонкам на льду Максимом Захаровым. Затем семейные команды примут участие в спортивных эстафетах. В завершение каждая семья будет награждена ценным подарком и приглашена на семейное чаепитие.



Драматический театр Мордовии в эти дни организует показ спектаклей для семейной аудитории: «Портрет Дориана Грея», «Поднять паруса», «Дорогая Памела».



Также будут организованы семейные кинопоказы, семейная театральная экскурсия, иные спортивные и познавательные мероприятия.