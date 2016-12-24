Студенты из Мордовии могут попасть в Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Этой осенью Мастерская управления «Сенеж» проведет III Международную Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи. Перед участниками выступят представители органов власти, отечественных ИТ-компаний и научных организаций. Они проведут интерактивные, обучающие и проектные мероприятия.

Поучаствовать в них смогут 250 студентов и молодых специалистов, отобранных по результатам конкурса. Чтобы в нем поучаствовать, нужно подать заявку до 9 сентября по ссылке: clck.ru/3ChNgp

Победителей ждут 5 дней в Мастерской управления «Сенеж», где они узнают об обеспечении психологической безопасности и построении ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. Обучение запланировано на 2-6 октября.

Проект организован Университетом имени О. Е. Кутафина по программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодежного цифрового омбудсмена, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Партнерами Школы стали федеральный проект «Цифровая Россия», Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», Академия Первых Российского движения первых детей и молодежи «Движение Первых», технологический партнер – компания VK. Проект реализуется при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, Агентства стратегических инициатив, проекта «Добровольный квалификационный экзамен» и Консорциума «Инновационная юриспруденция».