В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели в ДТП водителя грузовой фуры

По информации Госавтоинспекции республики, 14 августа в 10 часов 40 мин на автодороге «Саранск-Сурское-Ульяновск» водитель грузовой фуры «Вольво» совершил столкновение с автомобилем «Мазда», после чего совершил наезд на стоящий автовоз «МАН».

В результате ДТП водитель грузовика скончался на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.