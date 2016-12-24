В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли ветерану СВО начать собственное дело

По информации фонда, житель Саранска Юрий Панов с первых дней принимал участие в специальной военной операции, служил пулеметчиком на Донецком направлении.



После возвращения домой ветеран был взят на персональное сопровождение филиала фонда «Защитники Отечества». Его социальным координатором стала Алеся Волкова. «Мне очень повезло с координатором, мы быстро нашли общий язык, - говорит Юрий Панов. - Алеся спросила: чем я хочу заниматься? На тот момент у меня не было определенных планов. Она предложила открыть собственное дело».



Юрий Панов решил заняться перевозками. Социальный координатор помогла ему оформить социальный контракт. Ветеран СВО получил субсидию от государства, которую направил на приобретение автомобиля.



«Помогли сделать все легко, никаких трудностей, где нужно - подсказывали, - говорит Юрий. - Очень благодарен фонду и соцкоординатору за помощь! У меня теперь есть машина, уже приступил к работе. Здорово, что ребят поддерживают - это очень ценно и важно!»